Inquérito/CGD

O PSD apresentou hoje um requerimento na comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) pedindo a audição no parlamento do ministro das Finanças, Mário Centeno, e do anterior presidente executivo do banco público, António Domingues.

Ao pedido de audições junta-se o desejo dos sociais-democratas de terem acesso ao plano de capitalização e reestruturação da CGD aprovado em junho de 2016 pelas instituições europeias, então com Domingues à frente do banco.

O PSD, coordenado pelo deputado Hugo Soares na comissão de inquérito, quer conhecer o "nível de aplicação" do plano e o detalhe dos "movimentos e operações respetivas" do mesmo, indica o requerimento dos sociais-democratas, a que a agência Lusa teve acesso.