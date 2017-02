Actualidade

Paula Cardoso, que hoje assumiu as funções de diretora do Museu Nacional Grão Vasco, de Viseu, em regime de substituição, disse que vai dar continuidade às comemorações do centenário da instituição e ao plano traçado para este ano.

"Vou desempenhar estas funções com o máximo profissionalismo possível e continuar o rumo que tem vindo a ser dado a esta instituição com o anterior diretor, Dr. Agostinho Ribeiro, e os seus antecessores", afirmou à agência Lusa.

Técnica superior no Museu Nacional Grão Vasco desde 2008, Paula Cardoso assumiu as funções de diretora em regime de substituição após o fim da comissão de serviço de Agostinho Ribeiro, na terça-feira.