Actualidade

A Associação de Valorização do Património Cultural e Ambiental de Olhão (APOS) vai reabrir no sábado uma loja de Faro onde funcionou um alfarrabista até 2015 para oferecer livros e ajudar o proprietário a esvaziar o local.

António Paula Brito, vice-presidente da APOS, explicou à agência Lusa que em causa estão milhares de livros que ainda permanecem no espaço onde, até há cerca de um ano e meio, esteve um emblemático alfarrabista da cidade de Faro, Carlos Simões, atualmente com 73 anos e com atividade há 35.

"No sábado, a APOS vai abrir umas horas [entre as 10:00 e as 12:30] para o público em geral poder levar os livros que lhes interessem", disse aquele responsável à agência Lusa, pedindo aos interessados que forem à loja, no número 86 da Rua do Alportel, para levarem lanternas porque não há eletricidade no local.