Actualidade

O Ministério Público recebeu até agosto de 2016 um total de 1.305 processos para averiguação oficiosa da paternidade e maternidade, a maioria na Comarca de Lisboa, segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com os dados referentes às cinco comarcas do distrito judicial de Lisboa durante o ano judicial de 2015/2016, no total existiam, entre entrados e pendentes, 1.978 averiguações oficiosas, tendo sido terminadas 1.149.

Destes 1.149 processos de averiguações que chegaram ao fim, 633 terminaram com a perfilhação.