Mais de duas dezenas de pessoas sem-abrigo foram retiradas das ruas de Lisboa nos últimos quatro anos, através do projeto Housing First, que lhes deu uma casa e os ajudou a recuperar a vida e a serem autónomos.

No dia em que o projeto assinala quatro anos, a Associação Crescer, promotora da iniciativa, revela que "cerca de 90% dos beneficiários não voltaram a viver na rua graças a este modelo de intervenção inovador".

No programa Housing First as pessoas são integradas em habitações tendencialmente individuais e têm um acompanhamento por técnicos que os ensinam a gerir uma casa tendo em vista a sua integração social.