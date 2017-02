Actualidade

A venda de automóveis em Portugal cresceu 9,5% em janeiro, numa comparação homóloga, mostrando a "prevista tendência de desaceleração do mercado neste início de 2017", segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Em comunicado divulgado hoje, a ACAP precisou terem sido comercializados 18.051 veículos automóveis no início de 2017 contra os 16.480 de janeiro de 2016.

No segmento dos ligeiros de passageiros, registou-se no primeiro mês do ano um crescimento de 7,8% (15.029 automóveis), enquanto em janeiro de 2016 o crescimento tinha sido de 17,7% face a janeiro de 2015.