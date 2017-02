cultura

O carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, cuja edição de 2017 foi hoje apresentada, quer voltar a afirmar-se como o grande evento de inverno daquele concelho do litoral do distrito de Coimbra, disse fonte da associação promotora.

Organizado pelo segundo ano consecutivo pela Associação do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz (ACBFF), depois de ter sido promovido ao longo de mais de uma década pela autarquia local, os promotores pretendem alicerçar a relevância nacional do evento "com impacto positivo direto na promoção da economia do concelho da Figueira da Foz", lê-se numa nota de imprensa hoje divulgada.

Os reis da edição de 2017 são a cantora Romana e Carlos Queirós, folião local ligado ao Carnaval, eleito por voto popular e definido como "licenciado em desfiles carnavalescos", por ser um dos animadores do chamado Grupo do Carlos, já tradicional nos corsos, este ano agendados para dias 26 e 28.