Entrevista

Depois de ter brilhado em filmes como Os Diários de Chernobyl, Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma ou ao lado de David Duchovny na série Aquarius, é uma das estrelas da série The Magicians, que tem apaixonado fãs do fantástico e não só por todo o mundo. A 2ª temporada estreia esta noite no Syfy em Portugal.

Num corredor cheio de luzes com efeitos fantasmagóricos, um rapaz e uma rapariga dançam e cantam. Ele é Jason Ralph, o tímido protagonista da série de aprendizes de mágicos, The Magicians, e ela é a co-protagonista Olivia Taylor Dudley, a mágica loura, tímida mas que a praticar magia se transfigura (é a mais poderosa da série) e que tem parecenças com Patricia Arquette. «Ouço isso com frequência e é um orgulho a comparação, sou fã dela», diz-nos a atriz californiana quando a encontrámos no Hall of Magic, uma exposição dedicada à série, em Nova Iorque.

Há uma grande camaradagem entre o jovem elenco?

Sem dúvida, tornámo-nos amigos e isso ajuda mostrar estes jovens nova-iorquinos, que vivem no mundo real mas com um extra, têm poderes mágicos. Eu originalmente tinha feito casting para ser Julia [outra personagem] mas felizmente alguém me achou mais parecia com a Alice. Quando li os livros fiquei apaixonada por ela.

O que podemos esperar da nova temporada? Fillory [o sub-mundo de magia na série] é mais presente?

Vemos novos lados da Alice, o que me deixou entusiasmada. Na 1ª temporada ela é muito controlada e agora ela abre-se por completo e torna-se aterradora por ser uma mágica tão poderosa. E agora, finalmente, eles passam tempo na terra mágica de Fillory. Continuamos a ter o ambiente de escola ao estilo Harry Potter da 1ª temporada mas agora há novos desafios e os fãs de fantasia como eu ficar extasiados com o ambiente mais Guerra dos Tronos, maior em escala e bem mais negro desta temporada. Foi incrível gravar Fillory em Vancouver (Canadá), no meio de bosques verdadeiramente mágicos (usámos poucos efeitos eles só decoravam com luzes).



Gosta do mundo da magia?

Bastante, deste muito nova. E esta série coloca-nos alerta porque há sempre novos desafios para as personagens e quando podemos gravar nestes locais, ajuda-nos a sentir mágicos. O que mais gosto de fazer é usar a imaginação, criar mundos e contar histórias e nesta série posso fazer tudo isso num ambiente real. Há dias em que não acredito que estou a atuar neste ambiente. O visual e tom da série são agora mais negros e há magia negra que vai atordoar todos.

A série tem cenas sexuais arrojadas, alguma violência e fala de temas sérios...

Gosto disso. Temos uma responsabilidade na série de lidar com problemas reais. Ficamos a saber no final da 1ª temporada que a personagem Julia foi abusada sexualmente. Isso fez com que muitas mulheres nos agradecessem pela forma como lidámos com isso na série. Há magia mas é o nosso mundo urbano atual. Fico sempre surpreendida por ver tanto pessoas novas como bisavós de 80 anos que me dizem adorar a série. Não é uma série para crianças apesar de ter temas semelhantes com Harry Potter.

--

Dos mágicos da série para as salas de magia de uma exposição especial

The Magicians é baseada no best-seller homónimo de Lev Grossman e e recolheu o ano passado distinções como série fantástica do ano. Para celebrar o sucesso da primeira temporada e o lançamento da 2ª, a produção da série onde jovens urbanos têm de lidar com poderes mágicos e um mundo ainda assim duro e completo, criou uma exposição chamada Hall of Magic. Em Williamsburg, Nova Iorque, foram montadas várias salas onde é possível interagir em momentos mágicos com paredes, telefones ou usar o poder da mente para mexer uma bola de metal. A exposição inclui também a presença de alguns mágicos profissionais que vão surpreendendo os visitantes com ilusões com cartas ou outros objetos.