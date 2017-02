Dia Mundial da Magia

O mágico Helder Guimarães está de volta a Portugal com o espectáculo repleto de mistério Retratos Clandestinos (dia 9 chega ao Teatro do Bairro, em Lisboa) e ontem, Dia Mundial do Mágico, passou pelo Destak onde falou e fez... magia.

É o mágico português mais premiado de sempre, com dois Óscares da Magia. Helder Guimarães está habituado aos elogios dos jornais norte-americanos de de J.J. Abrams, Woody Allen, Barbara Streisand, Steve Martin ou Ryan Gosling. Os seus espetáculos entre Los Angeles e Nova Iorque estão sempre esgotados e, ontem, foi a vez da redação do Destak ficar surpreendida com alguns números de magia, seja com uma simples moeda ou com cartas.

O Dia Mundial do Mágico é «importante por dignificar a arte», diz Helder ao Destak. O dia que está associado ao padroeiro dos mágicos, São João Bosco – 31 de janeiro de 1888 foi o dia em que morreu. Para o mágico, João Bosco é alguém que além do lado religioso, «é muito interessante porque não só praticava artes mágicas como via a religião de forma diferente por isso».

Recentemente teve um desafio novo que o obrigou a encurtar os seus espetáculos de Nova Iorque: «foi uma proposta irrecusável, o de ser consultor de um filme onde treinei duas atrizes que já ganharam Óscares tanto na personagem como numa cena onde têm de mostrar certos dotes». Quem? Não pode dizer por motivos legais mas garante: «foi incrível». Se tivessemos de arriscar, díriamos Oceans 8, com Sandra Bullock e Cate Blanchett ou então o filme Now You See Me 3.

O espetáculo que o traz de volta a Portugal chama-se Retrato Clandestino e estreia no Teatro do Bairro, em Lisboa, a 9 de fevereiro. O público é convidado a navegar nos bastidores da ilusão e «aprender algo para as suas vidas com isso». A aventura de enigmas vai mostrar segredos de Hollywood aos jogos ilegais em Hong Kong, baseados na experiência de Helder.