As Câmaras do Porto, Gaia e Matosinhos têm já preparados planos de intervenção para os próximos dias em que se prevê um agravamento das condições meteorológicas e ondas que podem atingir os 14 metros de altura.

A Proteção Civil Municipal do Porto avisou já hoje, via página 'online' da câmara, para "a existência de previsões que apontam para um agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias, nomeadamente, um aumento da agitação marítima, chuva e vento por vezes forte".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou já o alerta vermelho para o distrito do Porto por causa das previsões de aumento significativo da agitação marítima entre as 15:00 e as 23:59 de quinta-feira, com ondas que podem atingir os 12 a 14 metros de altura máxima.