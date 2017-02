Actualidade

A Comissão de Segurança Alimentar (CSA) decidiu hoje criar um grupo de trabalho para elaborar um plano para acabar com a contaminação da carne picada pré-preparada, dado que o Governo considera fundamental eliminar o problema.

De acordo com um comunicado emitido pelo gabinete do secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, a CSA reuniu-se para analisar os resultados de um estudo da DECO sobre a venda de carne picada pré-preparada e decidiu criar no seu âmbito um sub-grupo de trabalho, que será coordenado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

O grupo de trabalho terá como missão "elaborar um plano de trabalho no prazo de 15 dias, com vista a eliminar o problema da contaminação da carne picada pré-preparada.