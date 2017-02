CAN2017

O Egito qualificou-se hoje para a final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, a decorrer no Gabãoo, ao derrotar o Burkina Faso, por 4-3, no desempate por penáltis, depois do 1-1 no final do prolongamento.

Sete vezes vencedor da competição e pela oitava vez na final, o Egito marcou primeiro na meia-final disputada em Libreville, por Mohamed Salah, aos 67 minutos, mas a seleção orientada pelo português Paulo Duarte igualou, aos 73, por Aristide Bance, e forçou o tempo extra.

Nos 30 minutos suplmentares, o resultado não se alterou e foi necessário recorrer ao desempate da marca de grande penalidade. O Egito falhou o primeiro, mas marcou os quatro seguintes e assegurou presença na final da CAN2017, ficando a aguardar pelo resultado da outra meia-final, que opõe Camarões e Gana na quinta-feira, para conhecer o seu adversário de domingo.