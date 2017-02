Actualidade

A transportadora American Airlines abriu na quarta-feira em Havana a sua primeira representação comercial em Cuba, apesar de já operar na ilha desde finais de 2016, quando se restabeleceram voos regulares de e para os Estados Unidos.

O embaixador dos Estados Unidos em Havana, Jeffrey De Laurentis, e vários executivos da American Airlines assistiram à abertura do novo escritório da empresa num edifício do Centro de Negócios, localizado numa zona com muitos hotéis no bairro de Miramar, em Havana.

Após a suspensão das ligações aéreas entre Cuba e os Estados Unidos durante 55 anos, os voos regulares diretos entre os dois países foram restabelecidos oficialmente no passado dia 31 de agosto pela companhia Jet Blue, com uma rota que liga Fort Lauderdale (Florida) e a cidade de Santa Clara.