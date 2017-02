Actualidade

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, assegurou na quarta-feira que 4.670 guerrilheiros das FARC já estão nas zonas transitórias de normalização para entregarem armas e desmobilizarem.

"São 4.670 os membros das FARC que já estão nos centros, faltam 1.450", disse o chefe de Estado durante a inauguração do Centro de Eventos Expofuturo de Pereira.

O Governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) firmaram no passado dia 24 de novembro em Bogotá um acordo de paz que se começou a implementar com leis aprovadas no Congresso.