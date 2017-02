Actualidade

O idioma tem mais influência na formação de uma identidade nacional que o país de nascimento ou os costumes e tradições, segundo um relatório do Centro de Estudos Pew, publicado na quarta-feira em Washington, onde está sedeado.

Segundo o estudo, 84% dos entrevistados na Holanda, 81% na Hungria e no Reino Unido, 69% na Alemanha, 70% no Japão e Estados Unidos, 69% na Austrália, 62% em Espanha ou 59% no Canadá consideram que falar a língua comum é a essência da identidade nacional.

Pelo contrário, apenas 13% dos australianos, 21% dos canadianos, 32% dos norte-americanos e 33% dos europeus acreditam que é muito importante ter nascido num país em concreto para ser considerado um verdadeiro cidadão.