Mau tempo

O litoral de sete distritos de Portugal continental vai estar a partir das 15:00 de hoje com aviso vermelho, o máximo, devido à forte agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Com aviso vermelho estão os distritos a norte do de Lisboa, inclusive: Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

Este aviso vigora entre as 15:00 e as 23:59 de hoje.