Actualidade

A Zero quer saber quanto custaria ao Estado cancelar o contrato com o consórcio Galp/Eni para a prospeção e exploração de petróleo no mar, em frente a Aljezur, na costa algarvia, considerando que autorizar a sondagem é "inaceitável".

Numa carta dirigida ao secretário de Estado da Energia, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, Zero, pergunta ao Governo "quanto custa o cancelamento do contrato com o consórcio formado pela Eni e pela Galp", associado à prospeção e exploração de petróleo, em zona profunda da Bacia do Alentejo, a cerca de 45 quilómetros no Oceano Atlântico frente a Aljezur.

Os ambientalistas consideram este elemento essencial para fundamentar uma decisão e deve ser apresentado publicamente pelo Governo, "depois de ter sido desperdiçada uma clara oportunidade, com argumentos suficientes, para rescindir o contrato", não atribuindo o Título de Utilização Privada do Espaço Marítimo (TUPEM).