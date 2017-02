Actualidade

Portugal tem 121 vigilantes da natureza, número que devia duplicar, segundo os sindicatos, com idade média de 50 anos e a tarefa de cuidar das áreas protegidas, encontrando mais incumprimentos na construção, arborização ou apanha de pinhas.

O único parque nacional português, o da Peneda Gerês, no norte do país, é o espaço que tem mais vigilantes da natureza - são 14 - seguindo-se o Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros - com 10 - , segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Em resposta a questões da agência Lusa, a propósito do Dia Nacional do Vigilante da Natureza, que hoje se assinala, o ICNF refere um número estável destes profissionais ao longo dos últimos anos, e somente em 2011 e ano seguinte foram 122, enquanto em 2010 e 2015 eram 120.