Actualidade

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 2% no terceiro trimestre terminado em dezembro, em termos homólogos, para 250,4 milhões de euros, e as de serviços avançaram 2,2%, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

As receitas de serviços atingiram os 227 milhões de euros entre outubro e dezembro do ano passado, uma subida homóloga de 2,2%, enquanto face ao segundo trimestre registaram uma quebra de 4%, de acordo com operadora liderada por Mário Vaz.

"Este desempenho revela uma evolução positiva do principal indicador de negócio pelo quinto trimestre consecutivo", afirma a operadora de telecomunicações, em comunicado.