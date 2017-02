Actualidade

O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) escolheu hoje, por sorteio, o juiz Edson Fachin para ser o novo relator dos processos de corrupção na Petrobras e em outros órgãos públicos, investigados pela operação Lava Jato.

Edson Fachin substitui o juiz Teori Zavascki, que morreu no último dia 19 após a queda de um avião no mar de Paraty, cidade localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro.

Participaram no sorteio apenas os juízes que integram a Segunda Turma do STF, composta por Celso de Mello, Dias Toffolli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.