O advogado Pedro Proença, representante de parte dos lesados do incêndio no festival Andanças, em Castelo de Vide, revelou hoje à Lusa que vai interpor uma ação judicial, reconhecendo que já esperava o arquivamento do inquérito.

"Era mais do que esperado" que seria "impossível identificar o autor da ignição", pelo que o arquivamento do inquérito, pelo Ministério Público (MP), "era uma probabilidade" que "já tinha comunicado aos meus clientes", afirmou o advogado.

O arquivamento do inquérito ao incêndio que destruiu mais de 400 viaturas, num parque de estacionamento do festival, realizado em agosto do ano passado, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, foi hoje divulgado pelo MP.