Actualidade

A associação Pédexumbo, organizadora do festival Andanças, reiterou hoje a sua "solidariedade" para com "todas as pessoas direta e indiretamente lesadas" pelo incêndio ocorrido há seis meses, cujo inquérito foi agora arquivado pelo Ministério Público (MP).

Num comunicado enviado à agência Lusa, como reação ao arquivamento do inquérito ao fogo que destruiu mais de 400 viaturas, divulgado hoje pelo MP, a direção da associação sublinha também a sua "disponibilidade" para, dentro das suas "possibilidades", contribuir para "ajudar a diminuir os transtornos decorrentes deste incidente".

"O nosso intuito continua a ser o de criar, conjuntamente, com as pessoas lesadas e todas as entidades envolvidas, uma resolução criativa e concertada, alargada e colaborativa", pode ler-se no comunicado.