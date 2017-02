Actualidade

A ministra da Administração Interna disse hoje, no parlamento, estar disponível para fazer alterações à proposta de lei sindical da PSP, nomeadamente ao artigo que proíbe os sindicatos de fazerem declarações sobre a hierarquia e o funcionamento da polícia.

"Reconheço que a sua redação (artigo 3) pode ser infeliz e que pode levar a interpretações indesejadas", admitindo que está disponível para o discutir e alterar.

Na presença de algumas dezenas de polícias presentes nas galerias da sala do plenário, Constança Urbano de Sousa começou por referir que a proposta de Lei do Governo para alterar a lei sindical da PSP pretende rever o regime de faltas sindicais tendo por base o modelo da lei do trabalho da função pública.