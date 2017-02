Palácio dos Arcos

Vila Galé Collection lança brunch aos domingos

O hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, unidade de cinco estrelas em Paço de Arcos, vai passar a ter brunch todos os domingos, a partir de 12 de fevereiro.

Mini empadas de leitão, bolinhas de chévre com amêndoa, carpaccio de foie gras com funcho, cogumelos recheados gratinados, mini espetadas de frango e ananás em molho chilli, tempura de camarão em molho de alho, creme de abóbora e queijo fresco, saladas diversas e mini quiches são algumas das especialidades com assinatura do chef executivo Francisco Ferreira disponíveis no buffet. Além disso, este brunch incluirá os habituais ovos mexidos, salsichas, bacon, uma variedade de pães e viennoiserie, charcutaria de qualidade, seleção de queijos, compotas caseiras, sumos, cafés, chocolate quente e chás. Haverá ainda uma estação de cozinha ao vivo com refeições quentes, entre as quais rosbife com molho tártaro e bacalhau à Brás. Para adoçar a boca, o brunch do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos terá mousse de chocolate, crumble de frutos vermelhos, pudim francês, arroz doce, bolas de Berlim, pastéis de nata, queijadas de laranja, gomas e salada de fruta. Com o charme de um palacete do século XV, no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos será possível tomar o brunch com vista para o rio Tejo e para o mar, aproveitar o jardim do hotel e todo o glamour do espaço dedicado à poesia, em plena marginal e muito próximo da praia. O brunch está disponível a partir das 12h30, com um preço de 25€ por adulto (sumos, águas e bebidas quentes incluídas) e 12,5€ para crianças até aos 12 anos. Mediante disponibilidade, o estacionamento no parque coberto do hotel será gratuito para os clientes do brunch.