Actualidade

Uma ação envolvendo polícias de Portugal e Espanha permitiu a detenção, em Monção, Alto Minho, de um alegado traficante de droga que viajava com 94 quilos de haxixe no carro, informou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR adiantou que o homem, de 34 anos e de nacionalidade espanhola, foi detido na quarta-feira, em Monção, por suspeita de tráfico de estupefacientes.

Segundo a GNR, "a detenção ocorreu após comunicação do Corpo Nacional de Polícia (CNP) de Espanha, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Tui/Valença, que estaria no encalço de uma viatura suspeita que se dirigia em direção a Portugal".