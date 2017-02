Actualidade

A ministra da Administração Interna disse hoje, no parlamento, que as alterações ao estatuto disciplinar da Polícia de Segurança Pública, que não é alterado há 26 anos, são no sentido de o tornar "moderno e adequado".

O novo estatuto disciplinar da PSP esteve hoje em debate, pretendendo o Governo com as alterações acabar com a pena disciplinar de repreensão verbal e garantir um rendimento mínimo de subsistência durante o cumprimento da pena.

Para o Bloco de Esquerda, as alterações ao estatuto vêm responder a uma série de reivindicações das estruturas da PS e vem resolver dúvidas interpretativas e até constitucionais.