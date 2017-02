Actualidade

O Benfica apelou hoje para que não se leve material pirotécnico e "outro tipo de material perigoso" para o Estádio da Luz, alertando para o risco de multas e eventuais jogos à porta fechada.

"Não apaguem a luz" é o título do comunicado, dirigido aos "sócios, adeptos e simpatizantes", com o clube a lembrar que esta época já pagou mais de 90 mil euros, "a exemplo do que tem acontecido com a generalidade dos clubes em competição".

Além das multas, há "riscos associados a outras graves sanções disciplinares que estão regularmente previstas e que podem passar pela realização de jogos à porta fechada".