O Novo Banco teve benefícios fiscais de 45,6 milhões de euros em 2015, sobretudo por isenção do pagamento dos impostos de selo e de transmissões onerosas de imóveis, segundo um relatório divulgado hoje pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

A IGF divulgou hoje o relatório de monitorização de subvenções e benefícios públicos concedidos em 2015, concluindo que foram atribuídos benefícios fiscais no valor de 62,9 milhões de euros (por contrato ou ato administrativo de competência governamental), abrangendo dez entidades.

Dos maiores beneficiários, destaca-se o Novo Banco, com benefícios de 45,6 milhões de euros, decorrentes da isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e do imposto do selo.