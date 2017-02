Mau tempo

A previsão de agravamento do estado do tempo no Porto obrigou hoje à retirada, por prevenção, de 20 crianças do Centro Social da Foz do Douro que foram transferidas para o salão paroquial da igreja, informaram os bombeiros e a instituição.

A instituição, que acolhe crianças e idosos, foi aconselhada esta tarde a transferir as crianças para o salão paroquial da igreja, contou Susana Miranda, do Centro Social da Foz do Douro, situado junto do Forte São João Batista da Foz.

Segundo a responsável, segundo a qual esta não é a primeira vez que o Centro Social é evacuado por causa do mau tempo, a instituição optou por transportar os idosos para casa logo após a hora de almoço, por prevenção.