Actualidade

A Câmara Municipal do Funchal vai reabrir na sexta-feira, reformulado, o denominado 'camarim prima-donna', do Teatro Municipal Baltazar Dias, nesta cidade, que ficará associado ao nome da artista Eunice Muñoz.

O 'camarim prima-donna' é um conceito que data da década de 1970, quando da reformulação do teatro municipal do Funchal que decorreu sob a responsabilidade de Fernando Nascimento, e era um espaço "destinado à atriz ou ator principal", disse a vereadora do município funchalense Madalena Nunes à agência Lusa.

A autarca adiantou que aquele espaço "estava muito degradado", tendo a câmara do Funchal feito um investimento na ordem dos 10 mil euros para o recriar, e "dedicá-lo à grande atriz Eunice Muñoz, que comemora os 75 anos de carreira".