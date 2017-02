Mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou entre as 20:00 de quarta-feira e as 17:00 de hoje 198 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sobretudo quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estruturas.

"Os distritos mais afetados são Viana do Castelo, com 30 ocorrências, Braga, com 27 ocorrências, Coimbra e Porto, com 23 ocorrências [cada]", afirmou à Lusa o adjunto de operações nacional da ANPC Marco Martins.

O responsável considerou que "face à previsão meteorológica, no que diz respeito à agitação marítima, vento e precipitação, era expectável que as ocorrências andassem por estes números".