Mau tempo

O mar invadiu hoje o porto de pesca da Figueira da Foz, junto à praia do Cabedelo, e projetou pedras de grandes dimensões para a zona de estacionamento contígua, constatou a Lusa no local.

Duas ondas galgaram a zona da praia do Cabedelo, junto ao molhe sul do rio Mondego, cerca das 18:45 de hoje, à hora prevista da preia-mar. A torrente de água passou a vedação do porto de pesca, correndo em direção ao rio Mondego, junto aos armazéns ali existentes.

Em resultado da força do mar, o parque de estacionamento, em terra batida, anexo a dois restaurantes e a um parque de campismo, foi invadido por dezenas de pedras, algumas de grandes dimensões.