Actualidade

A APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) vai candidatar dia 07 de fevereiro a fundos comunitários o projeto da terceira fase do Douro's Inland Waterway para modernizar as cinco eclusas do Rio Douro.

"A candidatura à 3.ª fase está a ser ultimada e será apresentada ao envelope de coesão CEF-T [Transportes da União Europeia] 2016, no próximo dia 07, para o que já houve validação do governo", indica a APDL em comunicado hoje divulgado.

O anúncio da terceira fase foi feito terça-feira em Bruxelas, momento em que foram apresentados os resultados da primeira fase que incluíram vários Estudos de Impacto Ambiental, estudos para a realização de carta hidrográfica, realização de obras de alargamento do canal em duas secções, desenvolvimento de novos mercados para a Via Navegável do Douro e modernização e reabilitação dos cais.