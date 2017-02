Actualidade

O Governo anunciou hoje que o número de passageiros transportados pela TAP no aeroporto do Porto cresceu 1,8% em 2016, recusando assim as críticas do PSD sobre a falta de investimento da transportadora no aeroporto Sá Carneiro.

"O número de passageiros transportados pela TAP em 2016 no aeroporto do Porto cresceu 1,8 por cento, o que levou a empresa a subir da terceira para a segunda posição no 'ranking' das transportadoras aéreas a operar naquele aeroporto", lê-se numa nota de imprensa divulgada hoje pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

De acordo com os números da tutela, o crescimento em 2016 "segue-se a dois anos consecutivos em que a operadora perdeu terreno no aeroporto Sá Carneiro", com um recuo de 0,2% em 2014 e de 5% em 2015.