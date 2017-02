Actualidade

O Sporting anunciou hoje que chegou a acordo com os futebolistas Gelson Martins para a renovação de contrato e Sebastian Coates para a permanência no clube, com ambos os jogadores a assinarem contratos até 2022.

Gelson Martins, de 21 anos, tem sido um dos jogadores em maior destaque esta época no Sporting, tendo alinhado em 31 jogos nas diversas competições, apontando cinco golos.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Gelson Martins para a extensão do contrato até 2022, ficando o atleta com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros", refere o clube em comunicado.