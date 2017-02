Actualidade

O avançado lituano Lukas Spalvis, do Sporting, foi emprestado aos noruegueses do Rosemborg até desembro de 2017, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Rosenborg BK para a cedência do jogador Lukas Spalvis até dezembro de 2017. A Sporting SAD deseja a Lukas Spalvis as maiores felicidades pessoais e profissionais", refere o clube em comunicado.

Spalvis, de 22 anos, foi contratado no início da temporada pelo Sporting, depois de ter terminado o contrato com os dinamarqueses do Aalborg, tendo estado a recuperar de uma intervenção cirúrgica a uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo sofrida em julho de 2016.