(CORREÇÃO) Moreira de Cónegos, Braga, 02 fev (Lusa) - O Moreirense e o Feirense empataram hoje 1-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Quatro dias após a conquista da Taça da Liga, o Moreirense colocou-se me vantagem no seu terreno com um golo de Roberto, de pontapé de 'bicicleta', aos 37 minutos, mas o Feirense igualou na segunda parte, aos 58, por Fabinho, que tinha desperdiçado uma grande penalidade a fechar o primeiro tempo (44).

Com este resultado, a equipa minhota mantém o 14.º lugar, com 18 pontos, enquanto o Feirense, que terminou o jogo reduzido a 10 unidades, por expulsão de Ricardo Dias (85), segue em 13.º, com 19. (Corrige terceiro parágrafo: o Moreirense tem 18 pontos - não 17 - e o Feirense é 13.º classificado, com 19 pontos - não 15.º, com 18)