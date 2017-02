Mau tempo

Os meios de busca e salvamento para encontrar uma mulher arrastada hoje pelo mar na praia da Costa Nova, em Ílhavo, foram reforçados às 22:30 com um helicóptero da Força Aérea, segundo a Capitania do Porto de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel, disse que as operações de busca estão a decorrer numa área de dois quilómetros para norte e para sul do local do desaparecimento, acrescentando que o incidente ocorreu junto ao segundo esporão da praia da Costa Nova, em Ílhavo, e o alerta foi dado cerca das 19:45.

A mulher desaparecida fazia parte de um grupo de dez pessoas que se encontravam no areal, por razões desconhecidas, quando foram apanhadas por uma onda. Quatro delas foram arrastadas para o mar, mas só três conseguiram sair da água pelo próprio pé.