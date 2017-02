Actualidade

Timor-Leste lidera o ranking do Índice da Democracia no sudeste asiático e é o 7.º na Ásia e Oceânia de acordo com a edição de 2016 do Índice da Democracia, divulgado pela The Economist Intelligence Unit (EIU).

No mesmo ranking, Cabo Verde é o país lusófono melhor colocado internacionalmente, na 23.ª posição e a Guiné Equatorial o pior (163.º) entre 167 países e territórios analisados pela EIU na edição deste ano do índice, a nona.

A pontuação de Timor-Leste no ranking mantém-se inalterada há quatro anos, com 7,24 valores numa escala de 10 e num grupo em que quase metade dos países abrangidos registou quedas nos resultados, entre 2006 e 2016.