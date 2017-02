Actualidade

A Coreia do Sul informou que a Coreia do Norte despediu o seu ministro da segurança de Estado no mês passado, alegadamente por corrupção, abuso de poder e tortura levados a cabo pela sua agência.

O porta-voz do Ministério da Unificação, Jeong Joon Hee, disse hoje que o afastamento de Kim Won Hong, que era visto como próximo do líder Kim Jong-un, pode causar instabilidade na liderança do país, ao gerar mais medo entre a elite no poder.

Segundo Jeong, existe a possibilidade de Kim Won Hong enfrentar uma punição mais severa, com a investigação às suas ações ainda a decorrer.