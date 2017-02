Actualidade

Sete pessoas morreram após a queda de um grupo de casas no leste da China, anunciou hoje o governo local.

O governo do condado de Wencheng disse no seu microblogue oficial que duas pessoas foram resgatadas dos destroços de quatro casas, com vários pisos, nos arredores da cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, a sul de Xangai. As pessoas foram levadas para o hospital sem que se saiba mais pormenores sobre a sua condição.

Não foi apresentada ainda qualquer causa para o colapso dos edifícios, na quinta-feira, nem relatos de condições meteorológicas extremas nos últimos dias. O governo de Wencheng disse ter aberto uma investigação.