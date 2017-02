Actualidade

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) prometeu hoje "uma posição firme e clara" caso a lei que regula o setor não seja aplicada em pleno e admitiu realizar vigílias e manifestações.

Os representantes e delegados nacionais daquela federação vão reunir-se no sábado, em Lisboa, para analisar, entre outros assuntos, o que consideram ser um incumprimento da legislação que regula o transporte individual de passageiros e votar uma moção.

"Para nós é fundamental. O Governo não está a obrigar a administração pública a cumprir com a Lei 35 que saiu do parlamento e pensamos que é preciso discutir as razões. Vamos discutir e marcar com firmeza o que vamos fazer, apresentando soluções que não são do agrado do Governo, mas que são firmes mostrando que a lei tem de se cumprir", frisou o presidente da FPT, Carlos Ramos, em entrevista à Lusa.