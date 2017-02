Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, insiste na necessidade da aplicação de um regulamento no aeroporto de Lisboa de forma a travar a "degradação da imagem" do setor num dos principais pontos de entrada no país.

Em entrevista à agência Lusa, na véspera de um encontro que vai reunir representantes e delegados da federação a nível nacional, no sábado, Carlos Ramos disse estar preocupado com a "degradação da imagem do setor no aeroporto".

"Estava previsto um regulamento de conduta, que continha a adesão dos empresários àquela praça, já que há muitos que não querem fazer lá serviço, e um conjunto de regras de admissão", explicou.