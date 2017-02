Actualidade

Um ataque nuclear da Coreia do Norte iria gerar uma resposta "efetiva e esmagadora", afirmou hoje em Seul o secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis.

O responsável esteve na capital sul-coreana antes de partir para Tóquio, na sua primeira visita ao estrangeiro como membro da administração Trump, numa altura em que surgem preocupações sobre o caminho que os Estados Unidos vão seguir na região, sob a liderança de um presidente protecionista.

A Coreia do Sul tem contado com a proteção dos Estados Unidos desde a Guerra da Coreia (1950-53), mas durante a campanha Trump ameaçou retirar as forças norte-americanas do país e do Japão se não aumentassem o seu apoio financeiro.