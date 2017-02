Actualidade

O gabinete da Presidente sul-coreana recusou a entrada de investigadores do Ministério Público que desejavam fazer buscas na casa presidencial, no âmbito do caso de corrupção que já levou ao afastamento de Park Geun-hye.

Os investigadores querem questionar Park e fazer buscas à Casa Azul presidencial de modo a obterem mais informação sobre os eventos que levaram à sua destituição em dezembro. Park disse estar disponível para ser interrogada, mas o seu gabinete opõe-se a quaisquer buscas e afirma que a lei impede que estas aconteçam em locais que contenham segredos de Estado.

Na sexta-feira, uma equipa de investigadores tentou entrar na Casa Azul no centro de Seul após receber um mandado de busca do tribunal. No entanto, não foram deixados entrar, com os funcionários da Casa Azul a dizer que podem apenas entregar documentos, mas não autorizar entrada.