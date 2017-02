Actualidade

O festival Porta Jazz começa hoje no Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, prolongando-se até domingo, com seis espetáculos de músicos e bandas do Porto, e um dia de formação para artistas locais.

A iniciativa, que decorre de uma parceria entre a associação Porta Jazz, do Porto, e o projeto +Jazz, da ilha Terceira, arranca às 21:30 (hora local), com o quarteto do contrabaixista Miguel Ângelo, que já lançou dois álbuns com a Porta-Jazz, seguido pelos Baba Mongol.

No segundo dia, pelas 17:00, atuam os Sinopse, quinteto do músico madeirense radicado no Porto João Paulo Rosado, e os MAP, liderados pelo pianista Paulo Gomes, que deram recentemente vários concertos em França.