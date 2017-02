Actualidade

Uma exposição com novas obras da artista alemã Alice Creischer, nas quais aborda a chamada "crise da dívida soberana" em vários países europeus, incluindo Portugal, é hoje inaugurada, na Culturgest, em Lisboa.

A inauguração da exposição, com curadoria de Miguel Wandschneider, está prevista para as 22:00 de hoje, e abre ao público no sábado, permanecendo na Culturgest até 30 de abril.

De acordo com um texto do curador, "o núcleo duro desta exposição é um conjunto de novos trabalhos, produzidos desde 2014, que problematizam a chamada 'crise da dívida soberana' em vários países europeus, nomeadamente em Portugal, e as políticas de austeridade que lhes estão associadas".