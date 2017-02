Actualidade

A embaixadora norte-americana Nikki Haley condenou na quinta-feira as "ações agressivas" da Rússia no leste da Ucrânia e alertou Moscovo que as sanções impostas pelos Estados Unidos após a anexação da Crimeia vão manter-se.

No entanto, a nova enviada norte-americana suavizou as críticas dizendo que era "uma pena" que tivesse de condenar a Rússia na sua primeira aparição no Conselho de Segurança da ONU.

"Queremos realmente melhorar as nossas relações com a Rússia", disse Haley.