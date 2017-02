Actualidade

A China registou um número recorde de viagens ao estrangeiro durante o Ano Novo Lunar, um total de 6,15 milhões, segundo dados oficiais publicados hoje.

Trata-se de um aumento de 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Administração Nacional de Turismo da China.

As viagens ao estrangeiro ganham peso nestas datas especiais, que para muitos são o único período alargado de férias, ainda que continuem a ser um número reduzido, sendo que se registaram 344 milhões de deslocações na China na semana de feriados, 13,8% mais que no ano anterior.