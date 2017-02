Mau tempo

Um helicóptero da Força Aérea vai integrar esta manhã as buscas pela mulher que foi arrastada pelo mar, na praia da Costa Nova, em Ílhavo, disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

Equipas mistas formadas por elementos da Policia Marítima, Capitania do Porto de Aveiro, Bombeiros e Marinha tentam desde as 19:45 de quinta-feira encontrar a mulher que foi arrastada por uma onda quando se encontrava no areal da praia.

De acordo com o comandante Carlos Isabel, as buscas estão a ser acompanhadas por meios náuticos da Marinha, que no entanto não conseguem chegar junto ao local do desaparecimento da mulher, devido à forte ondulação.